Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο T-Center δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη EuroLeague, λίγο πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε βίντεο από τις εξέδρες με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να τραγουδούν και να δίνουν ξεχωριστό παλμό στο γήπεδο, αποθεώνοντας ουσιαστικά την εικόνα που δημιούργησαν.

Μάλιστα, η EuroLeague συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Oι φίλοι του Ολυμπιακού ακούγονται ΔΥΝΑΤΑ!» θέλοντας να αναδείξει τη μαζική και δυναμική παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Final Four.

