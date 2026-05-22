Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε για την εθνική Αγγλίας, καθώς ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/5) τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν και θα εκπροσωπήσουν τα τρία λιοντάρια στο κορυφαίο καλοκαιρινό τουρνουά.

Συνολικά, ο Γερμανός προπονητής επέλεξε 26 παίκτες, αφήνοντας εκτός αρκετά γνωστά ονόματα, όπως οι Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Χάρι Μαγκουάιρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Ρεάλ), Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ), Τζάροντ Μπόουεν (Γουέστ Χαμ) και Λουκ Σο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ)