Ο Ολυμπιακός έκανε την εμφάνισή του στο glass floor του Telekom Center μέσα σε αποθεωτικό κλίμα, λίγο πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four 2026 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Οι φίλοι των Πειραιωτών δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, με τα συνθήματα και τις επευφημίες να συνοδεύουν την είσοδο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ.

Περίπου 14.000 υποστηρικτές του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο γήπεδο, μετατρέποντας το Telekom Center σε μια έντονα «ερυθρόλευκη» έδρα και δίνοντας ξεχωριστό παλμό στη μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague.