Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι ο Νταβίντ Αλάμπα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο με το τέλος της τρέχουσας σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική παρουσία του στην ομάδα.

Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός φόρεσε τη φανέλα των «μερένγκες» για πέντε σεζόν, καταγράφοντας 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συμβάλλοντας στην κατάκτηση σημαντικών τίτλων, μεταξύ των οποίων δύο Champions League, δύο ευρωπαϊκά Super Cup, δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, ένα Κύπελλο Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο Αλάμπα αναμένεται να τιμηθεί από τη Ρεάλ και τον κόσμο της ομάδας στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το Σάββατο, ολοκληρώνοντας την πορεία του με τη φανέλα του συλλόγου.