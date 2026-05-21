Court Room, μέρος δεύτερο. Το Final Four της EuroLeague 2026 πλησιάζει, βρισκόμαστε μία ημέρα πριν από την έναρξη των αγώνων. Οι πρωταγωνιστές Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου μίλησαν στη Συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και έδωσαν το δικό τους στίγμα, όπως και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές.

Το Court Room, μια ειδική YouTube σειρά εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Χρίστο Γαλιλαία να προσεγγίζουν το Final Four με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνει συνέχεια απόψε (21/5) στις 22:00.

Μέσα από ανάλυση, scouting, τακτική προσέγγιση, ειδικές συνεντεύξεις και θεματικά βίντεο, το COURT ROOM επιχειρεί να φωτίσει όσα συνήθως μένουν πίσω από το αποτέλεσμα: τη σκέψη πίσω από τις αποφάσεις, τη νοοτροπία, τη διαχείριση της πίεσης και τις λεπτομέρειες που κρίνουν τα μεγάλα παιχνίδια.

Μας μιλούν άνθρωποι που έχουν ζήσει το Final Four από διαφορετικούς ρόλους και οπτικές γωνίες. Οι Γιώργος Λέων, Κώστας Χατζηχρήστος, Μάριος Τσαγγάρας, Γιόνας Ματσιούλις, Σπύρος Γκόντας και Γιώργος Πάνου φωτίζουν την προπονητική σκέψη, τη νοοτροπία, την προετοιμασία και τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων.

Το Scouting Ομάδων και την Ανάλυση Αγώνων έχει ο Χρήστος Μαρμαρινός, την Επιμέλεια Ανάλυσης και Οπτικής Παρουσίασης ο Χριστόφορος Στεφανίδης, ενώ τη Δημοσιογραφική Υποστήριξη έχει η Δήμητρα Ηρειώτη.

Ημερομηνίες εκπομπών:

Τρίτη 19/05 – 22:00 (δείτε εδώ την πρώτη εκπομπή Court Room)

Πέμπτη 21/05 – 22:00

Παρασκευή 22/05 – 00.00

Κυριακή 24/05 – 00.00

Δευτέρα 25/5 – 22:00

Γιατί το παιχνίδι δεν κρίνεται μόνο στο παρκέ.