Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο Άρης παρουσίασε αναλυτικά το μακροπρόθεσμο πλάνο της για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

Η αντιπροσωπεία των «κιτρίνων», με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο, τον CEO Αγαπητό Διακογιάννη και τον general manager Νίκο Ζήση, ανέλυσε το πλάνο επένδυσης και ανάπτυξης της ΚΑΕ, δίνοντας έμφαση στη συνολική αναβάθμιση του οργανισμού.

Κεντρικός στόχος που τέθηκε στη συζήτηση ήταν η σταδιακή επιστροφή του Άρη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο μέσω του αγωνιστικού σκέλους, αλλά και μέσα από την ενίσχυση του «brand», της οργανωτικής δομής και των γηπεδικών υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πλάνο αναβάθμισης της χωρητικότητας του Αλεξανδρείου, ως μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης. Από την πλευρά του, ο Τσους Μπουένο υπογράμμισε τη σημασία συλλόγων με ισχυρή ταυτότητα και ιστορία, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου εξέλιξης της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη άμεση επαφή των δύο πλευρών, με στόχο την πλήρη ενημέρωση της Euroleague για το όραμα και τα σχέδια του συλλόγου.