Ο Ολυμπιακός έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει για τις ημέρες του Final Four της EuroLeague, μπαίνοντας πλέον σε ρυθμούς της μεγάλης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι», που ετοιμάζονται για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four και το 15ο της ιστορίας τους, αφίχθησαν στο ξενοδοχείο «The Ilisian» λίγο μετά τις 17:00, φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Forever Legend», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενόψει της μεγάλης πρόκλησης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας της την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00, όταν θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Την αποστολή του Ολυμπιακού υποδέχθηκε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο ο οποίος μάλιστα συνομίλησε με τον προπονητή των ερυθρόλευκων.