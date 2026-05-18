Το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα (22–24/5) πλησιάζει και ήδη έχει ξεκινήσει η «μάχη» και στις εξέδρες, με το ενδιαφέρον για τα εισιτήρια να είναι τεράστιο από όλες τις πλευρές.

Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν – Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης – έχουν λάβει από τη διοργάνωση περίπου 650 εισιτήρια η καθεμία, ποσό που δεν καλύπτει φυσικά τη συνολική ζήτηση των φιλάθλων τους.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή, η Βαλένθια έχει ήδη εξαντλήσει τα εισιτήριά της και έχει αιτηθεί επιπλέον, με την παρουσία των οπαδών της να εκτιμάται κοντά στους 1.000.

Αντίστοιχα, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να έχει περίπου 3.000 φιλάθλους στο πλευρό της.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, φαίνεται πως θα έχει τη μεγαλύτερη «ερυθρόλευκη» παρουσία στο γήπεδο, με τον αριθμό των φιλάθλων του να υπολογίζεται αρχικά στις 5.500, ενώ μέσω μεταπωλήσεων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 7.000, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα έντονη ατμόσφαιρα στον ημιτελικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αναμένεται να λάβει επιπλέον εισιτήρια πέρα από την αρχική της κατανομή, όπως συμβαίνει συνήθως σε Final Four, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση της διοργάνωσης στη Μαδρίτη το 2015.