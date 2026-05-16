Ο Ολυμπιακός είναι σε ακόμη ένα Fianl Four για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο» για το δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions League των γυναικών.

Σε συνδυασμό με τη νίκη με 17-12 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε ακόμη ένα Final Four του Champions League, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το διάστημα 10 εώς 12 Ιουλίου.

Εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετή ισορροπία, με τη Γιαννοπούλου να ανοίγει το σκορ στα 2:30, αφού λίγο νωρίτερα η Τριχά είχε αστοχήσει σε πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με γκολ της Πλευρίτου και στη συνέχεια η Νίνου εκτέλεσε με φάλτσο από αριστερά στη δεξιά γωνία, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά.

Η Πλευρίτου και η Τριχά ανέβασαν το σκορ στο 4-1, με τη Σταματοπούλου να πραγματοποιεί κρίσιμες επεμβάσεις και να διατηρεί το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου.

Η Τριχά βρήκε χώρο κεντρικά και πέτυχε το 5-1, ενώ η Άντριους με το αριστερό της σούταρε από δεξιά και έκανε το 6-1 στα 4:25 πριν από το ημίχρονο. Παρά την πίεση, η Σαμπαντέλ κατάφερε να μειώσει σε 6-3 στο φινάλε του πρώτου μέρους και ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο με σκορ 6-4, με τη Γιαννοπούλου να μειώνει σε 6-5.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, με τη Νίνου να διαμορφώνει το 7-5, ενώ η Πλευρίτου ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +3. Η Σαμπαντέλ δεν σταμάτησε να προσπαθεί και μείωσε σε 8-7 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο 9-8.

Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και εξασφάλισε την πρόκριση για το Final Four του Champions League πόλο γυναικών, που θα διεξαχθεί στη Γκζίρα της Μάλτας, από 10 έως 12 Ιουλίου.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (Ντ. Πάλμα): Γουίλιαμς, Ντοτ, Φαν ντε Κρατς 2, Χουράδο 1, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Καράσκο Π., Γιορένς, Νταλμασές, Κρέσπι, Γκονζάλες 1, Καράσκο Μ., Πρεντίς.