Με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα χαρίσει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το επόμενο Champions League, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κοιτάξουν αποκλειστικά τη δική τους δουλειά, χωρίς να επηρεάζονται από όσα θα συμβαίνουν στο άλλο κρίσιμο ματς των πλέι οφ.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τη σεζόν με θετικό τρόπο και να εξασφαλίσει την επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Θέλουμε να παίξουμε καλά και ελπίζουμε να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση, αφού στην πρώτη πια δεν μπορούμε να είμαστε. Θέλουμε να τα καταφέρουμε για να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League την επόμενη χρονιά».

Για το αν θα παρακολουθεί τι συμβαίνει στο άλλο ματς:

«Όχι. Την τελευταία φορά δεν ήξερα καθόλου τι συμβαίνει στο άλλο παιχνίδι. Κάποιοι στον πάγκο γνώριζαν, αλλά δεν άκουσα καθόλου τι γινόταν και έμαθα το αποτέλεσμα μετά. Πρώτα από όλα πρέπει να κάνεις εσύ την δουλειά. Αυτή τη στιγμή εξαρτόμαστε από εμάς. Αν κερδίσουμε δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει:

«Στα παιχνίδια που παίξαμε φέτος με την ΑΕΚ ήρθαν όλα τα αποτελέσματα. Ένα χάσαμε, ένα κερδίσαμε και ένα ήρθαμε ισόπαλοι. Είναι αλήθεια πως στο τελευταίο που παίξαμε απέναντι τους στα πλέι-οφ δεν ήμασταν καλοί. Όχι όμως πως και η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από εμάς. Νομίζω πως θα δούμε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και αυτός που θα είναι πιο εύστοχος θα κερδίσει και τους τρεις βαθμούς».

Λορέντσο Πιρόλα – Ποδοσφαιριστής Ολυμπιακού

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για μας είναι πολύ σημαντικό, από την στιγμή που δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση και να έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε ξανά στο Champions League».

Για το αν θέλει να γνωρίζει τι συμβαίνει στο άλλο ματς:

«Ειλικρινά σκέφτομαι μόνο τη νίκη. Οι οπαδοί αξίζουν να κλείσουμε την σεζόν με μία νίκη και εμείς θέλουμε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση. Εξαρτάται μόνο από εμάς. Αν κερδίσουμε δεν έχει καμία σημασία τι θα συμβεί στο άλλο παιχνίδι. Φυσικά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για μας και είμαστε ισόπαλοι και στο άλλο ματς ο ΠΑΟΚ χάνει θα είναι καλό για μας, ωστόσο είμαστε συγκεντρωμένοι σε μας και στο πως θα κερδίσουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τα σενάρια που τον θέλουν να καλείται στην Εθνική Ιταλίας:

«Δεν γνωρίζω αν θα κληθώ τώρα στην Εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ιταλία είναι κάπως περίεργη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Ίσως κληθούν ποδοσφαιριστές μόνο από την Κ-21. Ελπίζω μια μέρα να παίξω για την χώρα μου και από την πλευρά μου κάνω το καλύτερο που μπορώ και προσπαθώ να δείχνω την ποιότητα μου, ωστόσο δεν ξέρω αν θα είναι τώρα αυτή η στιγμή».