Ο Αλπερέν Σενγκούν θα δώσει το «παρών» στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, καθώς αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση της διοργάνωσης και θα παρακολουθήσει από κοντά τις αναμετρήσεις στο Telecom Center Athens.

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ πλησιάζει, με το τριήμερο 22-24 Μαΐου να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης, ενώ ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στην ιστορία του.

Η EuroLeague έχει ήδη ξεκινήσει να ανακοινώνει τους επίσημους καλεσμένους του Final Four, με τον Τούρκο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς να είναι ο πρώτος που γνωστοποιείται. Ο Σενγκούν θα βρεθεί στην Αθήνα ως προσκεκλημένος της διοργανώτριας αρχής, παρακολουθώντας από κοντά τα παιχνίδια της τελικής φάσης, αρχής γενομένης από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, η EuroLeague έχει ανακοινώσει και μέρος του ψυχαγωγικού προγράμματος του τελικού, με τον γνωστό DJ Dimitri Vegas να αναλαμβάνει τη μουσική κάλυψη της μεγάλης βραδιάς