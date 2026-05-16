Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε σημαντικό βαθμό απέναντι στην Κηφισιά (0-0), για την 9η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες έχουν 33 βαθμούς και απο κάτω τους είναι η Λάρισα με 30 και με μια αγωνιστική να απομένει, δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί από πάνω της.
Καλό ζέσταμα για τον Μίλτο Τεντόγλου στα «Βεργώτεια», άλμα στα 8.21μ
Ο Μίλτος Τεντόγλου άνοιξε τη σεζόν του ανοιχτού στίβου με νίκη στο διεθνές μίτινγκ «Βεργώτεια» στο ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, με καλύτερο άλμα στα 8,21 μέτρα. Ξεκίνησε με ένα άλμα 6,73 μ., ενώ στη συνέχεια κατάφερε τρία οκτάμετρα, με 8,04 μ., 8,21 μ. και 8,20 μ. Επιλέγοντας να μην εκτελέσει τις τελευταίες δύο […]
Απίστευτα πράγματα στη Χάποελ: Ξέμεινε με έναν παίκτη και ο αγώνας διακόπηκε
Σε πρωτοφανές σκηνικό εξελίχθηκε ο αγώνας της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Χερζίλια για το ισραηλινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που είχε αποκλειστεί πρόσφατα από τη Ρεάλ στα playoffs της EuroLeague, εμφανίστηκε στο παρκέ με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες λόγω απεργίας του σωματείου παικτών. Η πεντάδα περιλάμβανε τους Βασίλιε Μίσιτς, Ις Ουέινράιτ, […]
«Τορπίλη» ο Ανδρέας Βαζαίος: «Έσπασε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο
Ο Ανδρέας Βαζαίος απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση και καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο. Παρά τα 32 του χρόνια, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, συνδυάζοντας εμπειρία και αγωνιστική φρεσκάδα. Μετά την προσωρινή αποχώρησή του έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του […]
Σκωτία: Οι φίλοι της Χαρτς ζητούν… τίτλο μέσω κανονισμών μετά την εισβολή οπαδών της Σέλτικ!
Απίστευτες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σέλτικ και τη Χάρτς, με τους φιλοξενούμενους να υποστηρίζουν πως το παιχνίδι θα έπρεπε να διακοπεί μετά την εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Η Σέλτικ επικράτησε με 3-1 χάρη σε ανατροπή στα τελευταία λεπτά και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην τελευταία αγωνιστική. Ωστόσο, το […]
Τα highlights της νίκης – πρόκρισης του Ολυμπιακού απέναντι στη Σαμπαντέλ
Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμη μία σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο». Οι «ερυθρόλευκες» είχαν κερδίσει και στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να προκριθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονία στο Final Four του Champions League, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Δείτε τα highliights της αναμέτρησης: