«Όταν κάτι παύει να έχει νόημα, προτιμώ να το κλείνω με αγάπη», ανέφερε η Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν σύντροφος του Βινίσιους Ζούνιορ, ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής καλείται τώρα να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση, καθώς μετά τον καβγά του με τον Κιλιάν Εμπαπέ, η σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να περνάει κρίση. Παράλληλα, τα δημοσιεύματα για πιθανή μεταγραφή του σε ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπαρτσελόνα έχουν πυροδοτήσει φήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βραζιλιανο-Αμερικανίδα influencer και παρουσιάστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram το τέλος της σχέσης τους.

Τρεις μήνες νωρίτερα, η Βιρτζίνια είχε κερδίσει όλα τα βλέμματα ως βασίλισσα του Καρναβαλιού στο Grande Rio στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο. Φορούσε μια εντυπωσιακή στολή με 60.000 κρυστάλλους, ένα στέμμα και ένα φτερωτό στολίδι 12 κιλών στην πλάτη, φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά και εξοπλισμένο με φωτιστικά LED για εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Παρά το περιοριστικό της βάρος και μέγεθος, περπάτησε στην πασαρέλα έχοντας στο δόντι της ένα piercing με τον αριθμό 7, τιμώντας τη φανέλα του Βινίσιους και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξή του.

Το story της Βιρτζίνια

«Θα επιτρέπω πάντα στον εαυτό μου να ζει. Να βιώνει κάτι αληθινό, χωρίς φόβο, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς να καταπιέζω αυτό που είμαι.

Όσο ήμασταν μαζί, αφοσιώθηκα πολύ, όπως αφοσιώνομαι σε καθετί που αποφασίζω να κάνω στη ζωή μου. Άλλωστε, πάντα δούλευα σκληρά, πάντα ήμουν πολύ προσηλωμένη στα όνειρα και στις ευθύνες μου. Όμως είμαι και γυναίκα, και επέτρεψα στον εαυτό μου να ζήσει αυτό το συναίσθημα χωρίς να υψώσει εμπόδια, εκτιμώντας τον σεβασμό που είχα πάντα μέσα σε κάθε σχέση.

Σε όλη μου τη ζωή, έμαθα να μη διαπραγματεύομαι ποτέ αυτό που, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι, όταν κάτι παύει να βγάζει νόημα, προτιμώ να έχω την ωριμότητα να το κλείνω με αγάπη, παρά να παραμένω σε αυτό. Σήμερα, επιλέγουμε να σεβαστούμε ο ένας τον τρόπο του άλλου.

Εύχομαι ολόψυχα στον Βινίσιους ευτυχία και επιτυχία, και όλα αυτά με πολλή αγάπη. Ζητώ από όλους σεβασμό και να θεωρηθεί αυτό μια σελίδα που γύρισε στη ζωή όλων, όπως θα είναι και στη δική μου.

Ευχαριστώ».