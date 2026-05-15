Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα μπάσκετ της Alter Ego Media προκρίθηκε στον Τελικό Κυπέλλου του Πρωταθλήματος Μπάσκετ ΠΣΑΕ ΜΜΕ.

Η πρόκριση αυτή είναι αποτέλεσμα της σταθερής και δυναμικής παρουσίας της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, οδηγώντας την επάξια στην κορυφαία στιγμή του θεσμού.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, Κωνσταντινουπόλεως 59, Άνω Λιόσια, την Κυριακή 17 Μαΐου.

Πρόγραμμα:

11:00 | Τελικός Κυπέλλου: ALTER EGO MEDIA – SDNA

12:30 | Διαγωνισμός Τριπόντων

14:00 | Μεγάλος Τελικός Πρωταθλήματος

Σας περιμένουμε στο γήπεδο για να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας μας.