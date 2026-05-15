Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς, μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο στο Βελιγράδι.

Ο παίκτης της Παρτίζαν κρίθηκε ένοχος από τις σερβικές αρχές για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, καθώς σύμφωνα με την υπόθεση είχε χτυπήσει άνδρα με μπουκάλι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Στο ίδιο περιστατικό είχαν εμπλακεί επίσης οι Στέρλινγκ Μπράουν και Άιζακ Μπόνγκα. Οι δύο καλαθοσφαιριστές ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το θύμα, καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους 2.500 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.

Το συμβάν είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον τραυματία με επιδέσμους και ράμματα στο κεφάλι.

Από την πλευρά τους, οι παίκτες της σερβικής ομάδας είχαν υποστηρίξει ότι προηγήθηκε ρατσιστική και σωματική επίθεση εις βάρος τους, πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε βίαιη σύγκρουση.