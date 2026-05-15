Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κάρλικ Τζόουνς, μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο στο Βελιγράδι.

Ο παίκτης της Παρτίζαν κρίθηκε ένοχος από τις σερβικές αρχές για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, καθώς σύμφωνα με την υπόθεση είχε χτυπήσει άνδρα με μπουκάλι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Στο ίδιο περιστατικό είχαν εμπλακεί επίσης οι Στέρλινγκ Μπράουν και Άιζακ Μπόνγκα. Οι δύο καλαθοσφαιριστές ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το θύμα, καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους 2.500 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα.

Το συμβάν είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον τραυματία με επιδέσμους και ράμματα στο κεφάλι.

Από την πλευρά τους, οι παίκτες της σερβικής ομάδας είχαν υποστηρίξει ότι προηγήθηκε ρατσιστική και σωματική επίθεση εις βάρος τους, πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε βίαιη σύγκρουση.

Όσα είχε πει ο Τζόουνς στην απολογία του

«Θέλω να ζητήσω βαθιά συγγνώμη για το περιστατικό που συνέβη. Επέτρεψα στον εαυτό μου να είμαι μέρος σε κάτι για το οποίο δεν είμαι περήφανος.

Η ίδια η πράξη ήταν ακατάλληλη για έναν επαγγελματία αθλητή να συμπεριφέρεται έτσι. Είναι απογοητευτικό και ντροποπιαστικό για εμένα, την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, τον Σύλλογο, τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους με στηρίζουν και με βλέπουν ως πρότυπο.

Υπόσχομαι ότι δεν είναι αυτός που πραγματικά γνωρίζω ως άτομο. Ελπίζω να ξεπεράσω αυτή την κατάσταση, να μάθω από τα λάθη μου και να επικεντρωθώ στο μπάσκετ και στο τι προσπαθεί να πετύχει η ομάδα μου.

Ευχαριστώ την ασπρόμαυρη οικογένεια».

