Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει την τραγική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στις χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα το 30-50% των αυτοκινήτων (ένα στα δύο), που πωλούνται από μια χώρα στην άλλη, έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα». Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε χώρες των Βαλκανίων!

Στις περισσότερες χώρες το γύρισμα των χιλιομέτρων είναι ποινικό αδίκημα, καθώς εκτός της οικονομικής ζημίας, ο αγοραστής κινδυνεύει, μη γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος.

Στην Ελλάδα, προκειμένου ο «εισαγωγέας» μεταχειρισμένων να αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή /αλλοιωμένα στοιχεία, «παροτρύνει» τον πελάτη να εκτελωνίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη.

Πως μπορούν να προφυλαχθούν οι αγοραστές; Σύμφωνα με το ΣΕΑΑ:

· ΠΡΙΝ την αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής πρέπει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

· Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομα του, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

Εύλογο είναι ότι τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες /ιστορικό.