Ένα απίστευτο φινάλε σημάδεψε το μεγάλο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να βλέπει τη νίκη να χάνεται μέσα από τα χέρια της στις καθυστερήσεις.

Η Αλ Νασρ κρατούσε σταθερά το προβάδισμα με 1-0 και βρισκόταν μια ανάσα από ένα αποτέλεσμα που θα της εξασφάλιζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, ενώ ο κόσμος είχε ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει στις εξέδρες.

Ωστόσο, στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα, όλα ανατράπηκαν. Ο τερματοφύλακας Μπέντο έκανε λανθασμένη επέμβαση μέσα στην περιοχή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και προκαλώντας σοκ στην Αλ Νασρ.

Bento with an unfortunate 90+8′ own goal ⚽️ pic.twitter.com/IaBAaeIf6v — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε ήδη περάσει στον πάγκο μετά την αλλαγή του, παρακολουθούσε αποσβολωμένος την εξέλιξη, μην μπορώντας να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η νίκη. Παρά την οδυνηρή ισοπαλία, η Αλ Νασρ εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της στη μάχη του τίτλου, παραμένοντας στην κορυφή με διαφορά πέντε βαθμών από την Αλ Χιλάλ.