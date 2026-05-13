Ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, μετά από έντονη αντίδραση σε φάση του αγώνα και κίνηση που προκάλεσε την παρέμβαση των διαιτητών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκνευρίστηκε έπειτα από λάθος του Κέντρικ Ναν και πέταξε ένα μπουκάλι νερό προς το παρκέ από την πλευρά του πάγκου των «πράσινων».

Το μπουκάλι κύλησε εντός των τεσσάρων γραμμών, με τους διαιτητές να διακόπτουν προσωρινά το παιχνίδι και να χρεώνουν τον Τούρκο τεχνικό με τεχνική ποινή για τη συμπεριφορά του.

Στη συνέχεια, ο Αταμάν πλησίασε τους διαιτητές και προσπάθησε να εξηγήσει πως δεν υπήρχε πρόθεση να πετάξει το αντικείμενο εντός αγωνιστικού χώρου, ζητώντας συγγνώμη για την έντονη αντίδρασή του.