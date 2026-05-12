Νέα στοιχεία γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο του Μπράντον Κλαρκ έρχονται στο φως από τις ΗΠΑ, με το TMZ να αναφέρει πως οι Aρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο πρώην παίκτης των Memphis Grizzlies να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Aστυνομικές Aρχές εντόπισαν σύνεργα ναρκωτικών ουσιών μέσα στην κατοικία του 29χρονου, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης που δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες το απόγευμα της Δευτέρας. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο Κλαρκ είχε ήδη καταλήξει.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του αθλητή. Το TMZ υπενθυμίζει επίσης ότι ο Κλαρκ είχε συλληφθεί πριν από λίγες εβδομάδες στο Άρκανσας για υπερβολική ταχύτητα, απόπειρα διαφυγής και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας.

Ο Αμερικανοκαναδός φόργουορντ είχε ταλαιπωρηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, με επεμβάσεις και απουσίες λόγω ζητημάτων σε γόνατο, γάμπα και αχίλλειο τένοντα. Στην επταετή παρουσία του στο NBA με τη φανέλα των Memphis Grizzlies κατέγραψε 10,2 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 309 συμμετοχές.