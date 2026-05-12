Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έβαλε τέλος στα σενάρια αποχώρησης από την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοινώνοντας επίσημα τη διεξαγωγή εκλογών στις οποίες θα δώσει κανονικά το «παρών». Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (12/5), ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες» ξεκαθάρισε πως η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετική, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, ο Πέρεθ δεν απέφυγε να αναφερθεί στην αγωνιστική κρίση που διέρχεται η ομάδα τη φετινή σεζόν, αναγνωρίζοντας τόσο την κακή πορεία όσο και τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας».

🚨 BREAKING! Florentino Pérez: “I am NOT resigning. I am calling for new elections at the club”. pic.twitter.com/qeNXVeB3si — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Όσα είπε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης

Για τις εκλογές:

«Ζήτησα από την εκλογική επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διεξαγωγή εκλογών για το διοικητικό συμβούλιο, στις οποίες θα είναι υποψήφια η παρούσα διοίκηση. Στη Ρεάλ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτες είναι τα 1.000 μέλη που αποτελούμε τον σύλλογο. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί έχει δημιουργηθεί μια παράλογη κατάσταση, εξαιτίας εκστρατειών που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης και εναντίον μου προσωπικά. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, όμως στον αθλητισμό δεν κερδίζεις πάντα».

Για τις φήμες για την υγεία του:

«Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μου επιτεθούν προσωπικά. Λένε: “Πού είναι ο Φλορεντίνο;” Εγώ συνήθως δεν μιλάω δημόσια. Κάποιοι μάλιστα μου είπαν ότι έχω καρκίνο τελικού σταδίου. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενημερώσω όσους ανησύχησαν για μένα ότι συνεχίζω να προεδρεύω της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου και ότι η υγεία μου είναι άριστη. Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις αν η υγεία μου δεν ήταν τέλεια. Αν είχα καρκίνο, όπως ειπώθηκε, θα έπρεπε να πηγαίνω σε ογκολογικό κέντρο. Και αν πήγαινα, δεν θα είχε εμφανιστεί αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου;»

Στη συνέχεια αρπάχτηκε με δημοσιογράφο για ένα ρεπορτάζ:

«Η ABC, μια εφημερίδα που με αγαπάει πολύ, έγραψε: «Πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Φλορεντίνο λέει ότι είναι πολύ κουρασμένος». Αλλά νομίζετε ότι το λέω αυτό πριν μπω μέσα; Νταβίντ Σάντσες ντε Κάστρο, είσαι εδώ; Ήθελα να σας πω ένα γεια, να δω γιατί το δημοσιεύσατε. Σηκώνομαι νωρίς το πρωί και είμαι ο τελευταίος που πηγαίνει για ύπνο, δουλεύω σαν σκυλί».

Για την απογοήτευση που υπάρχει:

«Συμμερίζομαι την απογοήτευση, επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα φέτος. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω ότι με εμένα ως πρόεδρο έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων επτά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσω σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης».

Για το κόστος του γηπέδου:

«Το πρώτο συμβόλαιο για το Μπερναμπέου αφορούσε τη στέγη και αυτό κόστισε 600 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια ήρθε το υπόγειο σύστημα, το οποίο κόστισε σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ, και ο τρίτος διαγωνισμός αφορούσε τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και τα καθίσματα. Για να προκαλέσουν ζημιά, λένε ότι το έργο ξεκίνησε στα 600 εκατομμύρια και κατέληξε στα 1,3 δισεκατομμύρια. Φυσικά, όταν χτίζεις ένα σπίτι, κάνεις ένα μέρος του έργου και πληρώνεις, κάνεις το επόμενο και επίσης πληρώνεις».

Για την υπόθεση Νεγκρέιρα και τη European Super League:

«Ετοιμάζουμε έναν φάκελο 600 σελίδων, τον οποίο θα αποστείλω στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας λέει ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Μα πώς είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε; Όσον αφορά τη Super League, κερδίσαμε. Δικαιωθήκαμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια πήγαμε στην UEFA για να δηλώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε.

Για παράδειγμα, μιλάμε για δωρεάν ποδόσφαιρο, ώστε τα παιδιά στην Αφρική να μπορούν να παρακολουθούν ποδόσφαιρο χωρίς χρέωση. Και αυτό δεν γίνεται για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για το καλό του ίδιου του ποδοσφαίρου».

Για ονόματα πιθανών μεταγραφών ή προπονητών:

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για προπονητές ή παίκτες. Είμαι εδώ για να επιστρέψω τα περιουσιακά στοιχεία της Ρεάλ Μαδρίτης στα μέλη της. Τα παίρνουν από τα μέλη. Θέλουν να φύγω και δεν πρόκειται να φύγω. Αντίθετα, θα θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές επειδή θέλω να υπερασπιστώ την ιδέα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να συνεχίσει να ανήκει στα μέλη της.

Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το διαδικαστικό στάδιο. Επικεντρωνόμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει στα μέλη της. Θέλω να το συζητήσω αυτό μαζί τους, ας βγουν μπροστά, ας μου πουν τι έχουν κάνει για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ζωή τους. Πρέπει να βάλω τέλος σε αυτή την παράλογη εκστρατεία εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπήρξε ποτέ πιο ένδοξη Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία. Εκλέχτηκα ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου και στην ιστορία όλων των συλλόγων. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όχι για τον εαυτό μου, αλλά για τον θεσμό. Αλλά δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Υπάρχει ένα πιο πιεστικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσω».