Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (13/5, 19:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν την αποστολή τους για την αναμέτρηση.

‘Ολοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, με μοναδικές απουσίες τους Ντάνιελ Ποντένσε και Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.