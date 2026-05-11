Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς για τους μεγάλους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της σεζόν.

Τον τελικό του Champions League θα διευθύνει ο Γερμανός ρέφερι Ντάνιελ Σίμπερτ, ενώ στον τελικό του Europa League «άρχοντας» της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Όσον αφορά το Conference League, η UEFA επέλεξε τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι για να σφυρίξει τον τελικό της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στον τελικό του Women’s Champions League καθήκοντα διαιτήτριας θα αναλάβει η Σουηδή Τες Όλοφσον.

Αναλυτικά οι ορισμοί

Τελικός Europa League (20/05)

Διαιτητής: Λετεσιέ

Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί

4ος: Ερνάντες

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελαζό

Τελικός Women’s Champions League (23/05)

Διαιτήτρια: Όλοφσον

Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ

4η: Ντιμιτρέσκου

VAR: Φαν Ντρίσε

AVAR: Σαν

Τελικός Conference League (27/05)

Διαιτητής: Μαριάνι

Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι

4ος: Νίμπεργκ

VAR: Ντι Μπέλο

AVAR: Κίφι

Τελικός Champions League (30/05)