Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και, μετά το break που είχε προηγηθεί, κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στη σειρά, παίρνοντας τη νίκη που της χάρισε το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τη Νέα Ιωνία να διατηρεί μικρό προβάδισμα στο ξεκίνημα.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 20ό λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, πέρασε μπροστά και έκλεισε το πρώτο μέρος με διαφορά τριών τερμάτων (13-10).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο «Δικέφαλος του Βορρά» διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του, φτάνοντας ακόμη και στο +4 στα μέσα της επανάληψης, την ώρα που η Νέα Ιωνία προσπαθούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενες δεν κατάφεραν να μειώσουν ουσιαστικά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά και ο ΠΑΟΚ κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 28-24 και στην πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 2-3, 4-4, 7-7, 10-8, 13-10 ημ., 17-14, 19-16, 22-18, 23-19, 25-21, 28-24.