Η απόλυτη ανατροπή, για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο. Παρότι το προηγούμενο διάστημα όλα έδειχναν πως οι δύο πλευρές οδηγούνταν σε «διαζύγιο» στο τέλος της σεζόν, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό, αλλά και η συνολική δουλειά του έμπειρου τεχνικού στο αγωνιστικό κομμάτι, έχουν αφήσει ικανοποιημένη τη διοίκηση, η οποία πλέον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει μαζί του και τη νέα χρονιά.

Οι άνθρωποι των «πρασίνων» θεωρούν πως ο έμπειρος προπονητής μπορεί να χτίσει πάνω στη φετινή προσπάθεια και να οδηγήσει την ομάδα σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.