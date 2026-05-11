Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα συνεχίζονται με κάθε τρόπο και οι Πέδρι, Ντάνι Όλμο και Έρικ Γκαρθία βρήκαν έναν ξεχωριστό τρόπο να το γιορτάσουν.

😁🚴🏼‍♂️ Dani Olmo, Pedri and Eric Garcia on bike to celebrate La Liga title. pic.twitter.com/8nQWKEmUgL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Οι τρεις ποδοσφαιριστές των «Μπλαουγκράνα» βγήκαν στους δρόμους και έκαναν βόλτα με ποδήλατα, απολαμβάνοντας τις στιγμές μετά την επιτυχία της ομάδας τους. Τα σχετικά βίντεο και οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral, με τους φίλους της ομάδας να σχολιάζουν το χαλαρό και απολαυστικό κλίμα των πανηγυρισμών.