Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα συνεχίζονται με κάθε τρόπο και οι Πέδρι, Ντάνι Όλμο και Έρικ Γκαρθία βρήκαν έναν ξεχωριστό τρόπο να το γιορτάσουν.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές των «Μπλαουγκράνα» βγήκαν στους δρόμους και έκαναν βόλτα με ποδήλατα, απολαμβάνοντας τις στιγμές μετά την επιτυχία της ομάδας τους. Τα σχετικά βίντεο και οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral, με τους φίλους της ομάδας να σχολιάζουν το χαλαρό και απολαυστικό κλίμα των πανηγυρισμών.

