Οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού δεν σταματούν. Την προσεχή Τετάρτη (13/5) διεξάγεται η 5η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Παρ’ ότι το πρωτάθλημα χάθηκε, οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν τη 2η θέση και θέλουν να βρεθούν πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Έπειτα από το 1-1 με τους Θεσσαλονικείς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV και μίλησε για τον χαμένο τίτλο και την ανάγκη του Ολυμπιακού να “καπαρώσει” τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Για το πρωτάθλημα που χάθηκε:

Πέρσι στην κανονική διάρκεια της σεζόν τα πράγματα ήταν αρκετά παρόμοια με φέτος για τον Ολυμπιακό. Είχαμε σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα και τους ίδιους βαθμούς. Αυτό που άλλαξε ήταν πως στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι της και μπήκε στα πλέι-οφ με ένα μικρό αβαντάζ, ενώ εμείς φέραμε ισοπαλία και χάσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Κάτι το οποίο είχαμε καταφέρει εμείς την περσινή σεζόν. Τότε είχαμε μπει εμείς στα πλέι-οφ με ένα μικρό αβαντάζ. Από κει και πέρα στα πλέι-οφ η ΑΕΚ πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρει και εμείς δεν το κάναμε. Με λίγα λόγια αυτοί έκαναν φέτος αυτό που κάναμε εμείς πέρσι.

Για τον στόχο της δεύτερης θέσης:

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακάμψουμε από το ματς με τον ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Κυρίως ψυχολογικά. Πρέπει να δείξουμε δυνατοί γιατί το τελευταίο παιχνίδι μας στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, ο οποίος είναι σημαντικός γιατί θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο να μπορέσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παίξουμε στο Champions League.

Για τις χαμένες ευκαιρίες:

Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα γιατί το δύσκολο είναι να δημιουργείς ευκαιρίες. Μια ομάδα που δεν δημιουργεί ευκαιρίες σε κάνει να ανησυχείς. Όταν όμως εμείς στα περισσότερα παιχνίδια μας και στα πλέι-οφ δημιουργούμε τόσες πολλές ευκαιρίες, σχεδόν σε όλα πολύ περισσότερες από τον αντίπαλο, τότε πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να είσαι δυνατός ψυχολογικά και πολύ συγκεντρωμένος. Πνευματικά διορθώνεται αυτό γιατί οι ευκαιρίες είναι εκεί και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να τις κάνεις γκολ.

Για την κατάσταση του Ποντένσε:

Ο Ποντένσε θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 48 ώρες, δεν μπορεί να προπονηθεί, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει την Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για να μας βοηθήσει την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι.