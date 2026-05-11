Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τη Ρένια Καρλάφτη, η οποία θα συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» για ακόμη δύο χρόνια.

Η 28χρονη διεθνής γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε την τρίτη της σεζόν στον σύλλογο του Πειραιά και θα παραμείνει βασικό μέλος του ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την περασμένη χρονιά, η Καρλάφτη είχε σταθερή παρουσία στην Α1 Γυναικών, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.4 πόντους, 2.2 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ρένια Καρλάφτη. Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Ρένιας Καρλάφτη: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν.

Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες».

