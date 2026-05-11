Ο Αστέρας ΑΚΤΟR έχει μπροστά του ένα κρίσιμο παιχνίδι παραμονής απέναντι στον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη. Η ομάδα της Αρκαδίας προέρχεται από σημαντική νίκη που την έβγαλε εκτός επικίνδυνης ζώνης, αφήνοντας τους Σερραίους στο -1, γεγονός που κάνει τη μεταξύ τους αναμέτρηση ιδιαίτερα καθοριστική. Με νίκη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οι γηπεδούχοι θα κάνουν ένα μεγάλο και αποφασιστικό βήμα για την παραμονή τους στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θα χρειαστεί τη θερμή υποστήριξη των φιλάθλων της, με την τοπική κοινωνία να καλείται να σταθεί στο πλευρό του συλλόγου, όπως έχει κάνει όλα αυτά τα 19 χρόνια παρουσίας του Αστέρα στη μεγάλη κατηγορία. Στο ίδιο πνεύμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης απηύθυνε κάλεσμα προς τα καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ομάδα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται τα καταστήματα να κατεβάσουν ρολά από τις 17:00, δηλαδή δύο ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια του Αστέρα ΑΚΤΟR στον καθοριστικό αυτό αγώνα.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης

«ΟΕμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, έπειτα από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος κ Παναγιώτης Πιτερός μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την απόφαση του να προτείνει στον εμπορικό κόσμο της πόλης, συμβολικό κλείσιμο των καταστημάτων στις 17:00 την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας του ΑΣΤΕΡΑ Aktor για την παραμονή της στην κατηγορία.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα μας, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί επαγγελματίες, εργαζόμενους και πολίτες να σταθούν ενωμένοι δίπλα στον ΑΣΤΕΡΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Τρίπολη στηρίζει τις δυνάμεις και τα σύμβολά της.

Ο αθλητισμός ενώνει την τοπική κοινωνία και η παρουσία όλων μας στο πλευρό της ομάδας αποτελεί μήνυμα στήριξης, αισιοδοξίας και ενότητας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου και να βρεθούμε όλοι μαζί στο γήπεδο, στηρίζοντας τον ΑΣΤΕΡΑ στη μεγάλη αυτή προσπάθεια».