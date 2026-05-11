Ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV είναι ο επόμενος στόχος της Opel. Θα καταταχθεί στην ανταγωνιστική κατηγορία C, το οποίο θα διευρύνει την υπάρχουσα προϊοντική γκάμα της Μάρκας.

Καθώς η Stellantis και η Leapmotor εξετάζουν την επέκταση της συνεργασίας τους, το νέο μοντέλο προορίζεται να αποτελέσει πρότυπο αποδοτικής παγκόσμιας συνεργασίας.

Παράλληλα, θα επιτρέψει στη Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην ηλεκτροκίνηση και στην ταχεία ανάπτυξη της παραγωγικής της κλίμακας, με την εμπορική διάθεση του νέου μοντέλου να αναμένεται ήδη από το 2028. Το νέο Opel C-SUV αναμένεται να διατίθεται παράλληλα με τη σημερινή γκάμα SUV της Opel, η οποία περιλαμβάνει τα Opel Grandland, Frontera και Mokka.

«Το SUV θα σχεδιαστεί από εμάς στην Opel, στο Rüsselsheim, και θα εξελιχθεί από διεθνείς ομάδες που βρίσκονται στη Γερμανία και την Κίνα. Η συνεργασία με τη Leapmotor αναμένεται να επιτρέψει χρόνο εξέλιξης μικρότερο των δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη σύγχρονων και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Florian Huettl, CEO της Opel.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να αξιοποιεί βασικά στοιχεία της προηγμένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας μπαταριών της Leapmotor.