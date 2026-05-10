Άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βέστερλο για τα playoffs στο πρωτάθλημα Βελγίου, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε με τη συμπλήρωση 30 λεπτών και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.

Ο διεθνής άσος έκανε προσποίηση για να αποφύγει έναν αντίπαλό του, αλλά ο παίκτης της Βέστερλο προσπαθώντας να τον μαρκάρει τον χτύπησε πίσω από το γόνατο, το οποίο τραντάχτηκε, όπως φαίνεται από το βίντεο, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα λίγο αργότερα να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και να ζητάει αλλαγή.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι προσπάθησαν να τον εμψυχώσουν, αλλά ο νεαρός άσος της Γκενκ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.