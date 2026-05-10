Ασταμάτητος εμφανίζεται στο μίτινγκ Ακρόπολις ο Απόστολος Σίσκος, καταρρίπτοντας ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ μέσα σε μόλις τρεις ημέρες και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Ο Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στα 200μ πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1:56.13 και γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε μέχρι σήμερα ο Στέφανος Δημητριάδης από το 2018.

Παράλληλα, η επίδοση αυτή αποτελεί νέο ρεκόρ και στην κατηγορία Νέων Ανδρών, το οποίο είχε στην κατοχή του ο ίδιος ο Σίσκος από το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του εξέλιξη στο αγώνισμα.

Η εμφάνισή του ολοκλήρωσε την κούρσα με 1:56.13, επίδοση που όχι μόνο του χάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά του εξασφάλισε και τα όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

