Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την ισοπαλία (1-1) στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και έστειλε μήνυμα εν όψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ

«Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε πολύ καλά κάποιες καταστάσεις, είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είχαν συνέπεια, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εμείς πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα στις αρχές του Φλεβάρη, προσπαθήσαμε να κάνουμε την επάνοδό μας αλλά ήταν πλέον πολύ δύσκολο, ειδικά μετά από δύο παιχνίδια όπου παίζεις με τον Ολυμπιακό και έχει τον ίδιο στόχο με εσένα.

Ζήσαμε έντονα το σημερινό ματς, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας, είτε την γκέλα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, είτε εμείς να κερδίζαμε το παιχνίδι, πλέον υπάρχει στο μυαλό μας η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ήταν μία δύσκολη σεζόν, ακόμη και δύο μέρες είχαμε πάλι προβλήματα, όπως με τον Οζντόεφ και τον Τάισον, ήταν μία δύσκολη χρονιά, δεν τελείωσε ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε και να μην τα παρατάμε».