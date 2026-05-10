Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και στο Game 4 από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια ανάρτηση κατά της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό, δημοσίευσε ορισμένες φάσεις κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι διαιτητές… σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια την κάθε μία από τις δύο ομάδες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Γιαννακόπουλος:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι.

Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

View this post on Instagram A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000)

Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η EuroLeague θα ερμηνεύσει αυτές τις φάσεις.

Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και μέτοχοι της EuroLeague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς τη EuroLeague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της»