Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05) κατά τη μετακίνηση της ομάδας Κ19 της ΑΕΛ προς την Αθήνα, όπου είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του τούνελ των Καμένων Βούρλων, όταν το λεωφορείο της ομάδας, επιχειρώντας να κάνει όπισθεν, συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, με όλους τους επιβαίνοντες να είναι καλά στην υγεία τους, παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κ19 της ΑΕΛ είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 15:30, εφόσον δεν προκύψει αλλαγή στον προγραμματισμό μετά το συμβάν.