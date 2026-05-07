Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα που ήθελαν τον Ζοσέ Μουρίνιο να βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, στην Μπενφίκα εμφανίζονται σίγουροι πως ο έμπειρος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το τελευταίο διάστημα, η αβεβαιότητα γύρω από τη Ρεάλ και η δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας οδήγησαν σε νέα σενάρια περί επιστροφής του Μουρίνιο στη Μαδρίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, δεν υπήρξε ποτέ επαφή ή συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρά όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, η πορτογαλική εφημερίδα «O’ Jogo» τονίζει ότι ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα, εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τον «Special One» και θεωρεί πως αποτελεί το κατάλληλο πρόσωπο για να συνεχίσει το πρότζεκτ της ομάδας.

🚨🚨 Rui Costa 𝗔𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗔 na continuidade de José Mourinho no comando técnico do Benfica, avança o jornal ‘O Jogo’. O treinador de 63 anos 𝗡Ã𝗢 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗨𝗡𝗜𝗨 com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/1UFGpm45y5 — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 7, 2026

Ο Μουρίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, αν και υπάρχει ειδικός όρος που του επιτρέπει να αποχωρήσει μέσα σε δέκα ημέρες μετά το τέλος της σεζόν, εφόσον καταβάλει ρήτρα ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ. Παρόλα αυτά, στην Πορτογαλία εκτιμούν ότι δεν σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος τεχνικός σχεδιάζει ήδη την επόμενη χρονιά στην Μπενφίκα, με βασικό στόχο την επιστροφή της ομάδας στο UEFA Champions League και τη διεκδίκηση τίτλων εντός και εκτός Πορτογαλίας.