Ένας φίλος της Άρσεναλ είχε οργανώσει από το περασμένο καλοκαίρι το δικό του ταξίδι πίστης, κλείνοντας δωμάτιο σε ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη για περίπου 186 λίρες, πεπεισμένος ότι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα θα έφτανε μέχρι τον τελικό.

Μήνες αργότερα, ο ίδιος δημοσίευσε στα social media το screenshot της κράτησης, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η «πίστη στον Αρτέτα δικαιώθηκε», ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το ίδιο δωμάτιο πλέον κοστίζει περίπου 1200 λίρες λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Ωστόσο, υπήρξε μια σοβαρή λεπτομέρεια: στο screenshot φαινόταν καθαρά ο αριθμός της κράτησης.

Ένας οπαδός της Τότεναμ εντόπισε την ανάρτηση και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικοινώνησε με το ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κράτησης, με αποτέλεσμα αυτή να ακυρωθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να το σχολιάζουν ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ποδοσφαιρική «πλάκα» μπορεί να ξεφύγει και να οδηγήσει σε καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική ζωή κάποιου.