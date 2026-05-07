Οι Μιλγουόκι Μπακς γυρίζουν σελίδα, καθώς μετά την έξοδο του Ντοκ Ρίβερς, τα ηνία της ομάδας αναλαμβάνει επίσημα ο Τέιλορ Τζένκινς. Ο πρώην τεχνικός των Γκρίζλις, που αποτελούσε το πιο «καυτό» όνομα στην αγορά των προπονητών, παρουσιάστηκε από τη διοίκηση των «Ελαφιών» σε μια συνέντευξη τύπου που όμως έβγαλε ειδήσεις κυρίως για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παρόντες στην επίσημη πρώτη του Τζένκινς ήταν ο General Manager, Τζον Χορστ, και ο εκ των ιδιοκτητών, Τζίμι Χάσλαμ. Παρά το γεγονός ότι η μέρα ανήκε στον νέο προπονητή, η αγωνία για το αν ο “Greek Freak” θα παραμείνει στο Wisconsin μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Ορόσημο το Draft για το μέλλον του ηγέτη

Ο Χάσλαμ δεν κρύφτηκε πίσω από λέξεις και έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο οργανισμός θέλει να γνωρίζει τις προθέσεις του Γιάννη μέχρι τις 23 Ιουνίου, ημερομηνία διεξαγωγής του NBA Draft. Η λογική πίσω από αυτό το όριο είναι καθαρά στρατηγική: αν ο Αντετοκούνμπο αποφασίσει να μη δεσμευτεί με την super-max επέκταση των 275 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Μπακς θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για μια ανταλλαγή που θα τους αποφέρει πολύτιμα picks και παίκτες για την επόμενη μέρα.

Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, οι επόμενες έξι με επτά εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το αν ο Γιάννης θα παραμείνει πιστός στο Μιλγουόκι ή αν θα αναζητήσει νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο Χάσλαμ δήλωσε:

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του. Και νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν.

Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού. Και ο Τζον, ο Τέιλορ, μαζί με τον συνιδιοκτήτη Γουές Έντενς κι εμένα, θα πάρουμε αυτή την απόφαση, και καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα αυτής της απόφασης».