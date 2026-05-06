Το Ρολάν Γκαρός πλησιάζει. Το μεγαλύτερο τουρνουά Τένις σε χωμάτινη επιφάνεια, το Grand Slam στο Παρίσι θα διεξαχθεί από τις 18 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου.

Ανάμεσα στα φαβορί στις Γυναίκες συγκαταλέγεται και η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια είναι το νο1 στον κόσμο και θα μπει με αξιώσεις στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Όπως θα παρουσιαστεί και με νέο outfit. Σε συνεργασία με τη Nike, η κορυφαία τενίστρια του κόσμου παρουσίασε στον λογαριασμό της στο Instagram το νέο συνολάκι, με το οποίο θα προσπαθήσει να κατακτήσει εκ νέου στην κορυφή στο Παρίσι.

Οι θαυμαστές της είδαν με χαρούμενη διάθεση τη νέα αθλητική ενδυμασία της, που ταιριάζει στα χρώματα στη χωμάτινη επιφάνεια.