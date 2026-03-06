Μόνο ένα δαχτυλίδι επιπέδου «grand slam» θα μπορούσε να δώσει ο Γιώργος Φραγκούλης στην πρόταση γάμου που έκανε στην Αρίνα Σαμπαλένκα, την τενίστρια που είναι No1 παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει η Page Six πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων σε πλατίνα με καμπύλη βάση και σμαραγδένιες λεπτομέρειες – το σμαράγδι είναι το αγαπημένο πέτρωμα της Σαμπαλένκα.

Το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν, την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της μάρκας κοσμημάτων Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε με τον Φραγκούλη για να τελειοποιήσει το δαχτυλίδι.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γεώργιος μου ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κομμάτι», είπε η Γκρούτμαν στην Page Six.

«Περάσαμε μήνες δουλεύοντας στο σχέδιο, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής, ώστε να είναι πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμα πιο σημαντικό ήταν η ιδέα του Γεωργίου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι η αγαπημένη της πέτρα — μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι μοναδικά δικό της» πρόσθεσε. Τη λεπτομέρεια αυτή πρόσεξε και η Κρίστι Κουλινάν, συνιδρύτρια της Plum Diamonds:«Προσωπικές πινελιές όπως αυτή προσθέτουν ακόμη περισσότερο νόημα και σημασία σε μια τόσο μεγάλη στιγμή».

Η ίδια εκτίμησε την αξία του δαχτυλιδιού σε πάνω από 750.000 δολάρια για ένα διαμάντι από ορυχείο, ανάλογα με το κόψιμο και τη διαύγεια, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο δαχτυλίδι θα κόστιζε πιθανώς περίπου 25.000 δολάρια με ένα διαμάντι εργαστηρίου.

