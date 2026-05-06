Χωρίς παρουσία θα μείνει το ελληνικό πόλο σε επίπεδο Γυναικών στο World Cup του Σίδνεϊ. Η Ουγγαρία νικώντας την Αυστραλία με 9-7, πήρε το τελευταίο εισιτήριο από το Ρότερνταμ για την τελική φάση, αφήνοντας εκτός συνέχειας την εθνική ομάδα.

Η μεγάλη σε έκταση ήττα από την Αυστραλία αποδείχθηκε καθοριστική στην προσπάθεια της εθνικής γυναικών να προκριθεί στην τελική φάση του World Cup και τo Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

