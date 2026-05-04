Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την πορεία της στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, όντας μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ωστόσο παράλληλα «τρέχει» ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος αγωνίζεται τη φετινή χρονιά με τη φανέλα της Μονακό.

Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στη ρακέτα, έχοντας καταγράψει στη φετινή EuroLeague 6.2 πόντους και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα μετρά 7.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ ανά αγώνα.