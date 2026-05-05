Η κεντρική ιδέα, όπως προκύπτει μέσα από τα λόγια των πρωταγωνιστών για την ΑΕΚ είναι πως χάθηκε μία ευκαιρία στη Λεωφόρο. Οπως όμως είπαν ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Λάζαρος Ρότα «αν στην αρχή της σεζόν μας έλεγαν ότι τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος θα ήμασταν έξι βαθμούς μπροστά, θα το αγοράζαμε».

Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς εξάλλου ότι τον Αύγουστο η Ενωση βρισκόταν πίσω ακόμα και από τον Παναθηναϊκό στα προγνωστικά. Το ότι οι Πράσινοι τα έκαναν θάλασσα και βγήκαν νωρίς από την κουβέντα, δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ετσι όπως τελείωσαν την προηγούμενη σεζόν οι ομάδες, οι Κιτρινόμαυροι ήταν το τέταρτο φαβορί για τον τίτλο.

Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σπουδαία δουλειά έχει γίνει αυτούς τους μήνες από τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του. Αυτούς που είναι έξι και πλέον μήνες αήττητοι, σε σύνολο 21 αγώνων πρωταθλήματος.

Που δεν έχουν δεχτεί γκολ στα πλέι οφ και που στα έξι τελευταία τους ντέρμπι στο πρωτάθλημα έχουν δεχτεί μόλις ένα, το πέναλτι του Ταρέμι σε νεκρό χρόνο. Οταν μάλιστα στα τρία πρώτα ντέρμπι της σεζόν είχαν δεχτεί από δύο γκολ στο καθένα. Ολα αυτά είναι στοιχεία που κάτι λένε και φυσικά εξηγούν το γιατί η ΑΕΚ είναι πρώτη με διαφορά και το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Οσον αφορά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκε ο μεγαλύτερος φόβος του Νίκολιτς σε κάθε διακοπή. Η ομάδα του δεν είχε ρυθμό και δεν της έκανε καλό ότι καθόταν για δύο εβδομάδες. Και αυτή τη φορά δεν είχε την τύχη να σκοράρει στην πρώτη της ευκαιρία, όπως έκανε στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, ώστε να διαχειριστεί στη συνέχεια το ματς.

Η αποβολή της πρόσθεσε μεγαλύτερη πίεση, τα μεγάλα της ατού δεν ήταν σε καλή μέρα κι έτσι έμεινε στο 0-0 που στο τέλος λίγο έλειψε να είναι και 1-0 καθώς παρότι η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά στο γκολ στο φινάλε.

Αν πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε κάποιον από εκείνους που υστέρησαν στη Λεωφόρο, αυτός σίγουρα είναι ο Βάργκα. Εχει επισημανθεί πολλές φορές η δουλειά που κάνει περιφερειακά και το πόσο σημαντικές είναι οι μάχες που δίνει με τους αντιπάλους του κερδίζοντας μπάλες για τους συμπαίκτες του.

Σε μεγάλο βαθμό το έκανε και αυτή τη φορά. Συνολικά είχε 8/14 μονομαχίες εκ των οποίων 7/10 εναέριες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως και ποια είναι η βασική δουλειά του Βάργκα που αποκτήθηκε από την Ενωση ως ένας δεινός σκόρερ. Και για έναν δεινό σκόρερ το τετ α τετ που χάνει μετά την εκπληκτική κάθετη του Μαρίν, είναι από τα άχαστα παρότι στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα.

Σε τέτοια ματς, σε αυτό το σημείο της σεζόν, περιμένεις τέτοιες φάσεις να τις κάνει γκολ ο φορ σου. Ο Βάργκα δεν την έκανε και έμεινε για πέμπτο σερί παιχνίδι (μαζί με τα δύο ευρωπαϊκά) χωρίς γκολ. Γενικότερα, από το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος κι έπειτα, παρατηρούμε ότι οι επιθετικοί της ΑΕΚ δεν σκοράρουν. Με εξαίρεση τα δύο γκολ του Ζίνι με τη Ράγιο. Στον Ολυμπιακό το έβαλε ο Κοϊτά, με τη Βαγιεκάνο το άλλο ο Μαρίν, με τον ΠΑΟΚ ο Κοϊτά και ο Πινέδα.

Απομένουν τρία παιχνίδια πλέον και σε αυτά είναι απαραίτητο για την Ενωση να βγουν μπροστά οι φορ της. Καλό το να δίνουν λύσεις οι περιφερειακοί, αλλά στα δύσκολα πρέπει να κάνει τη δουλειά και αυτός που πληρώνεται για αυτόν τον λόγο.

Αν μη τι άλλο το έχει πληρώσει το γκολ η ΑΕΚ και με το παραπάνω φέτος επενδύοντας σε Γιόβιτς και Βάργκα. Και φυσικά στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή της, αλλιώς δεν θα ήταν εδώ που είναι τώρα. Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμα από αυτούς για να «κλειδώσει» τον τίτλο. Για να μιλήσουμε και με νούμερα πάντως, μέχρι εδώ η Ενωση έχει πετύχει 89 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από αυτά, τα 20 είναι του Γιόβιτς, τα έξι του Βάργκα ενώ από τέσσερα έχουν βάλει ο Ζίνι και ο Πιερό που έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Ρίζεσπορ, με την οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχει βρει δίχτυα ακόμα ύστερα από δέκα συμμετοχές. Συνολικά δηλαδή η ΑΕΚ έχει πάρει 34 γκολ από τους τέσσερις επιθετικούς της μέσα στη σεζόν. Οχι άσχημα, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.