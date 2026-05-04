Εκατομμύρια φίλαθλοι σε Ινδία και Κίνα ενδέχεται να μείνουν χωρίς τηλεοπτική μετάδοση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη FIFA βρίσκονται σε αδιέξοδο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Στην Ινδία, η κοινοπραξία Reliance–Disney προσέφερε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ποσό που απορρίφθηκε από τη FIFA, η οποία είχε αρχικά θέσει τον πήχη στα 100 εκατομμύρια. Η ινδική πλευρά υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο έχει περιορισμένη εμπορική δυναμική σε σχέση με το κρίκετ, ενώ επισημαίνει και τις δύσκολες ώρες μετάδοσης των αγώνων από την Αμερική. Την ίδια στιγμή, η Sony έχει αποσυρθεί πλήρως από τη διαδικασία διεκδίκησης.

Στην Κίνα, παρότι το 2022 αντιπροσώπευε σχεδόν το 50% της παγκόσμιας τηλεθέασης της διοργάνωσης, ο κρατικός φορέας CCTV δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η καθυστέρηση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς σε προηγούμενα Μουντιάλ οι συμφωνίες είχαν κλείσει πολύ νωρίτερα.

Με τη σέντρα του τουρνουά να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τόσο για την οριστικοποίηση των συμφωνιών όσο και για την εμπορική αξιοποίηση της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές παρομοιάζουν την κατάσταση με «παρτίδα σκάκι στις τελευταίες κινήσεις», εκτιμώντας ότι μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής παραμένει ακόμη πιθανή για τις δύο τεράστιες αγορές.