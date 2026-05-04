Η Λυών επικράτησε χθες (03/05) της Ρεν με 4-2 στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Μετά το παιχνίδι, ο Έντρικ απασχόλησε τα ΜΜΕ με τις δηλώσεις του, καθώς ανέφερε πως οι αποφάσεις του για το μέλλον του δεν θα βασιστούν μόνο σε αγωνιστικά κριτήρια, αλλά και στη γνώμη της συζύγου του, αναφερόμενος στις φήμες περί πιθανής επιστροφής στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου

«Το μέλλον μου; Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει και η γυναίκα μου»