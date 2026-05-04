Η κατάσταση για τη Μονακό συνεχώς επιδεινώνεται, καθώς πλησιάζει το Game 3 με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της Euroleague. Η ομάδα του Μόντε Κάρλο βρίσκεται πίσω στη σειρά με 2-0 και αναζητά αντίδραση, αλλά θα πρέπει να παλέψει για τη νίκη χωρίς έναν από τους βασικούς παίκτες της.

Ο Άλφα Ντιαλό, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στο δάχτυλο, θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς με τον Ολυμπιακό. Ο Σέργκι Γκλαντίρ επιβεβαίωσε την απουσία του μετά το παιχνίδι με τη Στρασμπούρ, τονίζοντας ότι ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Αναφορικά με τον Ντάνιελ Τάις, η συμμετοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι παραμένει αμφίβολη και η απόφαση θα ληφθεί την τελευταία στιγμή. Εξάλλου, ο Νίκολα Μίροτιτς θα παραμείνει εκτός για το παιχνίδι, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης. Από την άλλη, ο Γιουχάν Μπεγκαρίν θα επιστρέψει στο ρόστερ και θα ενισχύσει τη Μονακό για τον κρίσιμο αγώνα των playoffs της Euroleague.