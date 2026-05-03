Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη Piazza del Popolo, με πρωταγωνίστρια την Μαρία Σάκκαρη, λίγο πριν τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο τουρνουά της Internazionali BNL d’Italia.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συνάντηση, καθώς είδε ξανά τον παιδικό της προπονητή, σε ένα σημείο-ορόσημο της ιταλικής πρωτεύουσας. Η στιγμή καταγράφηκε σε video που δημοσιεύτηκε στα social media της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας έντονη απήχηση και θετικά σχόλια.

Στο στιγμιότυπο, η Σάκκαρη εμφανίζεται χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια όμορφη υπενθύμιση της πορείας της από τα πρώτα της βήματα μέχρι την καθιέρωσή της στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου τένις.