ΟΦΗ γύρισε θριαμβευτής στο Ηράκλειο και περίμενε να κάνει φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου… αλλά λογάριαζε χωρίς τον γύρισε θριαμβευτής στο Ηράκλειο και περίμενε να κάνει φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου… αλλά λογάριαζε χωρίς τον Άρη Παρά την απογοήτευση από την απώλεια του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου, οι Θεσσαλονικείς πέρασαν άνετα από το Παγκρήτιο με 2-0 και παραμένουν στο… κυνήγι του Λεβαδειακού που την ίδια ώρα κέρδισε με 5-2 τον ΝΠΣ Βόλο. Ντούντου (11′) και Γιαννιώτας (86′) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου, φτάνοντας τους 22 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ο Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές τόσο λόγω αναγκών όσο και τακτικής προσέγγισης, δίνοντας έμφαση στα άκρα της άμυνας. Οι Φαντιγκά και Φρίντεκ ξεκίνησαν ως μπακ, πλαισιώνοντας τους Φαμπιάνο και Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας, με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Στη μεσαία γραμμή, ο Γένσεν αποτέλεσε νέο πρόσωπο δίπλα στον Ράτσιτς, ενώ ο Ντούντου πήρε θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή αντί του Γιαννιώτα, μαζί με τους Γκαρέ και Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε. Ο Κόντης επέλεξε να προχωρήσει σε τρεις μόλις παρεμβάσεις. Ο Λίλο ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια αντί του Χριστογεώργου, ενώ ο Κωστούλας μπήκε στην τριάδα της άμυνας δίπλα στους Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς. Στα χαφ διατηρήθηκαν οι Καραχάλιος και Κανελλόπουλος, με τους Σενγκέλια και Αθανασίου να καλύπτουν τα άκρα ως φουλ μπακ. Στην επίθεση, οι Νους και Φούνας πλαισίωσαν τον Σαλσέδο στην τριάδα μπροστά.