Παρά την απογοήτευση από την απώλεια του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου, οι Θεσσαλονικείς πέρασαν άνετα από το Παγκρήτιο με 2-0 και παραμένουν στο… κυνήγι του Λεβαδειακού που την ίδια ώρα κέρδισε με 5-2 τον ΝΠΣ Βόλο.
Ντούντου (11′) και Γιαννιώτας (86′) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου, φτάνοντας τους 22 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Ο αγώνας
Ο Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές τόσο λόγω αναγκών όσο και τακτικής προσέγγισης, δίνοντας έμφαση στα άκρα της άμυνας. Οι Φαντιγκά και Φρίντεκ ξεκίνησαν ως μπακ, πλαισιώνοντας τους Φαμπιάνο και Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας, με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Στη μεσαία γραμμή, ο Γένσεν αποτέλεσε νέο πρόσωπο δίπλα στον Ράτσιτς, ενώ ο Ντούντου πήρε θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή αντί του Γιαννιώτα, μαζί με τους Γκαρέ και Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε.
Ο Κόντης επέλεξε να προχωρήσει σε τρεις μόλις παρεμβάσεις. Ο Λίλο ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια αντί του Χριστογεώργου, ενώ ο Κωστούλας μπήκε στην τριάδα της άμυνας δίπλα στους Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς. Στα χαφ διατηρήθηκαν οι Καραχάλιος και Κανελλόπουλος, με τους Σενγκέλια και Αθανασίου να καλύπτουν τα άκρα ως φουλ μπακ. Στην επίθεση, οι Νους και Φούνας πλαισίωσαν τον Σαλσέδο στην τριάδα μπροστά.
Ο Ντούντου και το πρέσινγκ έγειραν την πλάστιγγα
Ο Άρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και το διατήρησε μέχρι την ανάπαυλα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα από τον ΟΦΗ.
Οι γηπεδούχοι έδειχναν επηρεασμένοι, σαν να είχαν το μυαλό τους ακόμα στη… μέθη του Κυπέλλου, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα απέναντι στο έντονο πρέσινγκ των «κιτρινόμαυρων» ψηλά στο γήπεδο. Από μια τέτοια φάση προήλθε και το 0-1 στο 11’, με τον Ντούντου να τελειώνει ιδανικά μια γρήγορη μετάβαση με διαγώνιο σουτ. Ο Βραζιλιάνος ήταν δραστήριος, απειλώντας άλλες δύο φορές, ενώ η πρώτη καλή στιγμή του ΟΦΗ καταγράφηκε στο 30’ με κεφαλιά του Σαλσέδο. Λίγο αργότερα, στο 32’, ο Αθανασίου δοκίμασε το πόδι του από μακριά.
Καλός ρυθμός στην αρχή, αλλά χωρίς συνέχεια
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με προϋποθέσεις για πιο ανοιχτό παιχνίδι. Ο Άρης άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Πέρεθ στο 50’ και τον Ράτσιτς στο 53’, ενώ στο 60’ ο Φούντας σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Ωστόσο, στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μην δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για αρκετή ώρα.
Ο Γιαννιώτας «κλείδωσε» το τρίποντο
Η εικόνα άλλαξε στο 86’, όταν ο Γιαννιώτας με εντυπωσιακό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 0-2, σφραγίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του Άρη στα πλέι οφ. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να δώσουν μεγαλύτερη έκταση στο σκορ, όμως οι Ράτσιτς και Πέρεθ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο από κοντινή απόσταση.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο – Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς – Σενγκέλια, Καραχάλιος (79′ Νέιρα), Κανελλόπουλος (89′ Μπαΐνοβιτς), Αθανασίου – Φούντας (79′ Θεοδοσουλάκης), Νους (89′ Ρομάνο), Σαλσέδο (62′ Ισέκα)
ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Φαντιγκά (66′ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Γένσεν (89′ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς – Γκαρέ (72′ Γιαννιώτας), Πέρεθ, Ντούντου (89′ Νινγκ) – Καντεβέρε (66′ Κουαμέ)