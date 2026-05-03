Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε γκολ και μοίρασε ασίστ στο 100ό του παιχνίδι με την Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο η βραδιά δεν είχε ιδανικό φινάλε, καθώς η ομάδα του γνώρισε οδυνηρή ανατροπή από την Ορλάντο Σίτι στο ντέρμπι της Φλόριντα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, φτάνοντας παράλληλα τα 906 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα.

Στην αναμέτρηση με την Ορλάντο Σίτι, ο Μέσι έδωσε ασίστ στον Σεγκόβια στο 25ο λεπτό για το 2-0 της ομάδας του, ενώ στο 34’ σκόραρε ο ίδιος με εντυπωσιακό αριστερό φαλτσαριστό σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-1 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας τη νίκη με 4-3 χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

From 3-0 to 3-4! Just move back to the old stadium. pic.twitter.com/wqQUHcoML4

— We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 3, 2026

