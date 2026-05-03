Η Πόρτο επικράτησε της Αλβέρκα στο «Ντραγκάο» και πανηγύρισε την επιστροφή της στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Νωρίτερα το Σάββατο, η Μπενφίκα «στραβοπάτησε» εκτός έδρας, μένοντας στο 2-2 απέναντι στη Φαμαλικάο για την 32η αγωνιστική.

Έτσι, η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον 31ο τίτλο της, πρώτο από το 2022, ωστόσο δεν αρκέστηκε σε αυτό και έφτασε τελικά στη νίκη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και τεχνικό επιτελείο πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σαν μικρά παιδιά. Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου, οι ποδοσφαιριστές «μπουγέλωσαν» τον προπονητή τους μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

Ο Φραντσέσκο Φαριόλι, ο οποίος την περσινή σεζόν με τον Άγιαξ είχε χάσει το πρωτάθλημα και είχε ξεσπάσει σε δάκρυα, φέτος μπορεί επιτέλους να χαρεί με την ψυχή του την επιτυχία που τόσο πολύ επιθυμούσε.

