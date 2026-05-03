Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης, η εμβληματική φωνή που συνόδευε τις εντός έδρας μάχες του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στο ΣΕΦ.

Για δεκαετίες, η φωνή του δεν ήταν απλώς μια ανακοίνωση ενδεκάδων ή ένας ήχος για τα γκολ· ήταν ο παλμός της εξέδρας, η ψυχή που ένωνε γενιές φιλάθλων, κάνοντας κάθε αγώνα μοναδική εμπειρία.

Το τελευταίο του θρυλικό «γκοοοολ» αντηχήθηκε στις 12 Μαΐου 2021, στη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ με 1-0, στο δρόμο για το 46ο πρωτάθλημα. Η οικογένεια του συλλόγου θα του πει το τελευταίο «αντίο» τη Δευτέρα, στις 11:00, στο κοιμητήριο της Καλλιθέας.

